أحمد مجدي: أمريكا لم تشهد استقطابا بين مرشحين في الانتخابات الرئاسية مثلما يحدث الآن..فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن الولايات المتحدة الامريكية لم تشهد استقطابا بين مرشحين في الانتخابات الرئاسية مثلما يحدث الآن بين جو بايدن وترامب.









وأضاف «مجدي» خلال تغطيته للانتخابات الرئاسية الامريكية 2020، أن اليوم هو اليوم الاخير لانهاء المرشحين للانتخابات الرئاسية الامريكية جولاتهم الانتخابه قبل بدء عملية التصويت غدا.









وتابع أحمد مجدي، أن دونالد ترامب يسمي المرشح الانتخابي جو بايدن باسم "جو النائم" كناية لانه لا يستطيع التركيز في أي شئ بسبب عمره المتقدم وكبر سنة.









وأوضح أحمد مجدي، أن دونالد ترامب قال أن جو بايدن عندما قاموا باستضافته في احدي البرامج التليفزيونية عندما قام بذكر أسم رئيس الولايات المتحدة الامريكية قال الاسم بالخطأ وقال "جورج بدلا من دونالد".









وأشار إلى أن زيادة اعداد الاصوات في التصويت المبكر هو ان هناك شريحة من المواطنين الامريكان لم يكونوا يدلون باصواتهم في الانتخابات من قبل ولكن في هذه المرة شاركوا.