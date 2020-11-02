جراحون يستخرجون سلكًا كهربائيًا بطول قدمين من مثانة طفل

استخرج الجراحون سلكًا كهربائيًا يبلغ طوله قدمين من مثانة لطفل في الصين بعد أن ظل عالقًا داخل جسده لمدة ثلاثة أشهر.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال الطفل البالغ من العمر 13 عامًا ، والمعروف باسمه المستعار Xiao He ، إنه كان مهتمًا لمعرفة مصدر تبوله فأدخل السلك الكهربي بمثانته.





وكان تم نقل الطفل إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية بعد أن بدأ في التبول دما الشهر الماضي ، وفقًا لتقرير المستشفى.





يقال إن الطفل يتعافى بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة السلك المعدني في مستشفى بحيرة سونجشان المركزي في دونجقوان في جنوب الصين.





نقله والداه مؤخرًا إلى طبيب بعد أن وجد الصبي دمًا في بوله وواجه صعوبات في التبول ، وفقًا لما نقلته وسائل التواصل الاجتماعي بالمستشفى يوم الخميس.