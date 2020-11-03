بانوراما جمالية..مشروع متكامل لتطوير أسوان ..شاهد

تسير محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية بالقارة السمراء ، بخطى ثابتة خلال المرحلة الحالية لتضع نفسها على طريق التنمية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تجعل منها بانوراما جمالية لتكون في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.





ونلقى عبر صفحات " صدى البلد " أبرز المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا على أرض عروس الجنوب والمقصد السياحى العالمى وهو مشروع التطوير الشامل الذى ستتزين به أسوان وتصبح بحق واحة للجنوب بعناصر جمالية وحضارية تليق بمكانتها التاريخية العريقة .





حيث يجرى العمل حاليًا على قدم وساق لإنجاز الأعمال الخاصة بهذا المشروع الحيوى المتمثل في التطوير والتجميل بالسوق السياحى وميدان المحطة وبلازا درة النيل بتصميمات موحدة وجمالية، بجانب إزالة العشوائيات من حديقة السلام وباقى الحدائق ، مع زيادة المسطحات الخضراء .









وبالتوازى مع ذلك تم إدراج إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه أعلى مزلقان السيل بطول 700 متر ضمن خطة الوزارة لحاجة هذه المنطقة المزدحمة بحركة المركبات المختلفة لهذا الكوبري الحيوي والذي سيساهم فى ربط غرب المدينة بشرقها وجنوبها وبالتالى خدمة حوالى 500 ألف نسمة من أهالى مدينة أسوان.





وفى سبيل متابعة ما يجرى من أعمال بهذا المشروع الهادف قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمتابعة معدلات التنفيذ به ميدانيًا حيث أعطى توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود والإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحضارى والذى يستهدف إحداث نقلة نوعية لإبراز الشكل الجمالى لواجهة عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه لحوالى 75% ومن المخطط إنهاءه مطلع العام القادم ، ليتوازى ذلك مع تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة المهنية للعاملين بالمشروع ، وأيضًا الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .





وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية التنسيق الحضارى بالنسبة لمكونات مشروع التطوير والتجميل وإرتباطه بالرؤية البصرية للوحة الجمالية لنهر النيل ومقابر النبلاء وخاصة بالنسبة للنصب التذكارى وأيضًا شلالات المياه والنافورة الرئيسية الراقصة ، بالإضافة إلى الإلتزام بخط التنظيم بالنسبة للمحلات القائمة أو التى سيتم إنشاؤها ، فضلًا عن الإلتزام بالشكل واللون والموحد لواجهات المبانى واليافطات لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة .





واقرأ أيضًا :وشدد أشرف عطية على قيام شرطة المرافق ومجلس مدينة أسوان بإحكام السيطرة الأمنية والتنفيذية على حديقة السلام مع إزالة العشوائيات ، علاوة على رفع كفاءتها وزيادة نسبة المسطحات الخضراء وظهور الزينة لإعادة رونقها الجمالى وتلاحمها مع مشروع التطوير والتجميل لميدان المحطة وبلازا درة النيل ، وخلال الجولة الميدانية حرص محافظ أسوان على الإستماع للعديد من شكاوى ومطالب المواطنين حيث أمر بدراستها والعمل على تلبيتها فى إطار روح القانون لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم .