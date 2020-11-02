محافظ أسوان لـ متدربي البرنامج الرئاسي: إنهاء الكثير من المشروعات المتعثرة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان متدربي البرنامج الرئاسي، في ختام زيارتهم للمحافظة ، الذين قاموا على مدار شهر والمعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدميةk حيث يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفعالية فى وضع وإدارة السياسات وصنع وإتخاذ القرار لتأهيل التنفيذيين للقيادة الناجحة .
وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على أننا أستطعنا إقتحام العديد من المشكلات المتراكمة وإنهاء الكثير من المشروعات المتعثرة في المجالات المختلفة مع وضع الحلول العاجلة التى تساهم بشكل عام في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .
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وأوضح أشرف عطية بأنه في نفس الاتجاه نسعى جاهدين للحد من السلوكيات السلبية وتعظيم الإيجابيات حتى نستطيع الإرتقاء بالمظهر العام والسلوك الحضارى بما يتماشى مع منظومة العمل التى تشهدها أسوان خلال الفترة الحالية والتى من أبرزها رفع كفاءة البنية التحتية المتهالكة وتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل ، بجانب الطفرة الغير مسبوقة في مشروعات الطرق والكبارى والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وحياه كريمة والتحول الرقمى .
وأشاد محافظ أسوان بهذه التجربة الرائدة لتدريب الكوادر الشابة لتطوير العمل الحكومى ، مؤكدًا بأنه أعطى تعليماته لتقديم كافة سبل الدعم للمتدربين خلال فترة التدريب ، وهو ما لمسوه على أرض الواقع ببرنامج متخصص ومكثف شمل العديد من الجولات الميدانية، والتى ساهمت في تعريفهم على طريقة وآليات عمل الجهاز الإداري التي تتم داخل المحافظة .
هذا فيما قدم متدربو البرنامج الرئاسى الشكر للواء أشرف عطية لما قدمه من دعم كامل لإنجاح فترة تدريبهم وتعرفهم على كيفية مواجهة المشاكل والتحديات بفكر ورؤية وأسلوب نموذجى وراقى بما يساهم بدوره في وضع الحلول المناسبة لها .
وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على أننا أستطعنا إقتحام العديد من المشكلات المتراكمة وإنهاء الكثير من المشروعات المتعثرة في المجالات المختلفة مع وضع الحلول العاجلة التى تساهم بشكل عام في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .
واقرأ أيضًا :
منطقة أسوان الأزهرية تنظم معرضا سنويا للوسائل التعليمية .. صور
وأوضح أشرف عطية بأنه في نفس الاتجاه نسعى جاهدين للحد من السلوكيات السلبية وتعظيم الإيجابيات حتى نستطيع الإرتقاء بالمظهر العام والسلوك الحضارى بما يتماشى مع منظومة العمل التى تشهدها أسوان خلال الفترة الحالية والتى من أبرزها رفع كفاءة البنية التحتية المتهالكة وتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل ، بجانب الطفرة الغير مسبوقة في مشروعات الطرق والكبارى والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وحياه كريمة والتحول الرقمى .
وأشاد محافظ أسوان بهذه التجربة الرائدة لتدريب الكوادر الشابة لتطوير العمل الحكومى ، مؤكدًا بأنه أعطى تعليماته لتقديم كافة سبل الدعم للمتدربين خلال فترة التدريب ، وهو ما لمسوه على أرض الواقع ببرنامج متخصص ومكثف شمل العديد من الجولات الميدانية، والتى ساهمت في تعريفهم على طريقة وآليات عمل الجهاز الإداري التي تتم داخل المحافظة .
هذا فيما قدم متدربو البرنامج الرئاسى الشكر للواء أشرف عطية لما قدمه من دعم كامل لإنجاح فترة تدريبهم وتعرفهم على كيفية مواجهة المشاكل والتحديات بفكر ورؤية وأسلوب نموذجى وراقى بما يساهم بدوره في وضع الحلول المناسبة لها .