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فن

والدة المذيع أحمد يونس في غيبوبة تامة.. تفاصيل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:28 م
احمد يونس
احمد يونس
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عمر صبحى
تعرضت والدة المذيع أحمد يونس مقدم برنامج "كلام معلمين" علي راديو "9090" لوعكة صحية أدت إلي دخولها في غيبوبة تامة.

وكتب "يونس" من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أمي في ساعات حرجة غيبوبة تامة من تلات أيام أسالكم الدعاء.

ومن ناحية أخري أعلن الإعلامي أحمد يونس عن دعمه لشركة مصر للطيران ضد الحملات المغرضة التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وخصص يونس حلقة من برنامج "كلام معلمين" لدعم مصر للطيران و اطلاق هاشتاج "#كلام_معلمين_يدعم_مصر_للطيران" ، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتب يونس في تغريدته " ده هاشتاج الليلة مشاركة من المعلمين لصد المحاولات المريضة للإساءة لاي كيان مصري ناجح ".
والدة المذيع أحمد يونس في غيبوبة تامة.. تفاصيل

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