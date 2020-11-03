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اقتصاد

الدينار الكويتى الأغلى.. ننشر أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 3-11-2020

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:06 ص
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى و العملات العربية اليوم الثلاثاء
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.73 جنيه للشراء و 51.49جنيه للبيع .


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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .

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