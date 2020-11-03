الدينار الكويتى الأغلى.. ننشر أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 3-11-2020

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.73 جنيه للشراء و 51.49جنيه للبيع .
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.73 جنيه للشراء و 51.49جنيه للبيع .
اقرا ايضا ..البنك المركزي: الدولار يرتفع بسبب الانتخابات الأمريكية
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .