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أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني لـ ماكرون: على الجميع احترام الأديان والرموز الدينية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:17 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني ـ ماكرون
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أ ش أ
 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه يجب على الجميع احترام الأديان والرموز الدينية، وعدم السماح بالإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والأديان وإدانة كل من يقدم على ذلك، مشددًا في الوقت نفسه على رفض التطرف والعنف والإرهاب أيًا كان مصدره أو أشكاله.

جاء ذلك خلال اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، حيث جدد خلاله موقفه الداعي لعقد مؤتمر دولي للسلام والاستعداد للذهاب للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية الرباعية الدولية، مقدرًا موقف فرنسا في هذا الصدد.

و من جهته، أكد الرئيس الفرنسي احترامه للإسلام والعالم الإسلامي، مشددًا على أنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وأنه يميز بين الإرهاب والتطرف من جهة، والإسلام والعالم الإسلامي من جهة أخرى.

و أعرب عن ثبات الموقف الفرنسي الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، واستعداد فرنسا لمواصلة مساعيها من أجل تحقيق هذا الهدف.

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