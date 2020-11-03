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هبة القدسي: مشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية معقد للغاية والأمور بها كثير من القلق.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
هبة القدسي
هبة القدسي
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إبراهيم القادري
قالت هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط، إن المشهد في الانتخابات الرئاسية الامريكية معقد للغاية والامور بها كثير من القلق والاضطراب وهناك نزاع كبير بين الحملتين الديمقراطية والجمهورية ما لم يحدث فوز واضح لأي من المرشحين .

وأضافت القدسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى، ان التصويت المبكر والتصويت عبر البريد حقق أرقام غير مسبوقة وصلت إلى 100 مليون ناخب امريكي أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر وغدا هو يوم التصويت الرسمي.

وأوضحت القدسي ، أن هناك ولايات جمهورية تؤيد الرئيس ترامب ويملك من أصواتهم في المجمع الانتخابي ما يصل إلى 163 صوت وهناك 19 ولاية ديمقراطية تصوت للحزب الديمقراطي .

وتابعت: ان الصراع الان بين حملة بايدن وحملة ترامب علي حوالي 142 صوت متمركزة في الولايات المتأرجحة حتى يفوز ترامب يجب أن يفوز بأصوات جميع الولايات التي صوتت له من قبل.

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