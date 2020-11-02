المصري يتعاقد مع صفقة جديدة لدعم صفوفه

أعلن النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، مساء اليوم الإثنين، بشكل رسمي، التعاقد مع علاء عطا، الظهير الأيمن لنادي مصر الذي هبط لدوري الدرجة الثانية.





وكان ذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع علاء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بعقد يمتد لخمسة مواسم اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2025/2024.

كانت لجنة التعاقدات بالنادي المصري والممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان وشريف مزروع عضوي مجلس إدارة النادي المصري، أنهت إجراءات الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق بعد سداد المقابل المادي المتفق عليه، قبل أن يقوم اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع المصري.

من جهته أعرب اللاعب علاء عطا، عن سعادته الغامرة بالانضمام لصفوف النادي المصري العريق، مؤكدًا عزمه بذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين لرفعة شأن النادي المصري وتحقيق طموحات جماهيره العظيمة.





وأضاف أن الثقة الكبيرة التي وضعها فيه علي ماهر المدير الفني للمصري تعطيه دافعية كبيرة لإثبات نفسه مع فريق كبير بحجم وقيمة فريق المصري، مشيرًا إلى أن ناديه كان قد تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز إلا أن جدية مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وتمسكهم الكبير بانضمامه رجح كفة فريق المصري صاحب الجماهيرية والشعبية الكبيرة التي نضفي رونقًا خاصًا لكافة لاعبيه.

وكان المصري أعلن أيضا منذ ساعات تعاقده رسميا مع مصطفى سلطان جناح وصانع ألعاب نادي مصر، إضافةً إلى أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي.



