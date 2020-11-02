سهير البابلي تنضم لجمعية أبناء فناني مصر

استقبلت جمعية أبناء فناني مصر بمقرها نيفين محمود الناقوري، ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، وابنتها سهير، حفيدة الفنانة سهير البابلى، لاستلام استمارة عضوية لتوقيع الفنانة سهير البابلي عليها وانضمامها إلى الجمعية.





وكان ذلك بحضور المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية.





وأعرب مجلس إدارة الجمعية، عن سعادته بانضمام رمز من رموز الفن مثل الفنانة سهير البابلى للجمعية.





وأكد المستشار ماضى الدقن، أن وجود قامة كبيرة مثل الفنانة سهير البابلى بالجمعية، سيكون إضافة قوية للجمعية ومزيد من النشاط والفعاليات.



