أبيض وقصير.. درة تظهر بفستان جديد في حفل زفافها

حرصت الفنانة درة، على ارتداء فستان جديد تستكمل به حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، المقام حاليًا في الجونة بحضور عدد كبير من الفنانين والمقربين.





وظهرت درة بفستانها الجديد الذي كان عبارة عن فستان أبيض قصير خطفت به الأنظار بعد أن حظي فستانها الأول بإعجاب كبير أيضًا.



