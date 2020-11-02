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فن

أبيض وقصير.. درة تظهر بفستان جديد في حفل زفافها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:45 م
درة
درة
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أحمد إبراهيم
حرصت الفنانة درة، على ارتداء فستان جديد تستكمل به حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، المقام حاليًا في الجونة بحضور عدد كبير من الفنانين والمقربين. 

وظهرت درة بفستانها الجديد الذي كان عبارة عن فستان أبيض قصير خطفت به الأنظار بعد أن حظي فستانها الأول بإعجاب كبير أيضًا. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو للعروسين وهما يرقصان على أنغام بعض أغانى المهرجانات منها "عود البطل، وإخواتى". 

وظهرت درة في مقطع الفيديو أثناء دخولها الفندق المقام به الحفل، والذي اُختير بعناية؛ بناءً على الإجراءات الاحترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فضلت الفنانة اختيار مكان مفتوح. 

واختارت الفنانة درة، فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد، وبلغت قيمة الفستان 3205 دولارات، وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه.  

وظهر هاني سعد، في جلسة تصوير عقد القران يرتدي ساعة من ماركة royal oak يبلغ ثمنها ٣١ ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل ٤٩٥ ألف جنيه مصري.

وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت درة على الصور، "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات  تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وكتبت لها الفنانة لطيفة، "الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك".
أبيض وقصير.. درة تظهر بفستان جديد في حفل زفافها

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