مسئولة أمريكية لـ إدارة ترامب: سنتعرض لموجة قاتلة من كورونا

سربت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقريرا، أعدته منسقة فريق مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البيت الأبيض، ديبرا بريكس، إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.





وحذرت المسؤولة الأمريكية في تقريرها، من موجة قاتلة من الفيروس، داعية إلى المزيد من الإجراءات القوية لمواجهة هذه الموجة، محذرة من الدخول في مرحلة أكثر إثارة للقلق، وأكثر فتكا للفيروس، ما يؤدي إلى زيادة في عدد الوفيات.





ودافع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية جو بايدن عن الدكتور أنتوني فوتشي كبير الاطباء في البيت الابيض وخبير الامراض المعدية في الولايات المتحدة بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترامب أنه سيطرده بعد يوم الانتخابات.





وغرد المرشح الديمقراطي للرئاسة: "نحن بحاجة إلى رئيس يستمع بالفعل إلى خبراء مثل الدكتور فوسي".





ويسعى بايدن إلى إبقاء الحملة الرئاسية مركزة على الاستجابة الفيدرالية لوباء فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 231 ألف شخص في الولايات المتحدة.



