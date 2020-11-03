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أخبار العالم

أخبار سارة.. تعافي أكثر من 34 مليون شخص من فيروس كورونا في العالم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ذكرت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وصول أعداد المتعافين من الفيروس في العالم لأكثر من 34 مليون حالة. 

وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، أمس الإثنين، تسجيل حصيلة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت فرنسا 52518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنةً بيوم الأحد الذي بلغت فيه 46290 حالة؛ ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 1466433.

وتشير هذه الحصيلة، إلى أن الإغلاق الجديد الذي تم تطبيقه الجمعة الماضي في البلاد، لم تنتج عنه نتائج أولية بعد، حيث ارتفع عدد الحالات التي دخلت المستشفى جراء الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 1000 شخص.

كما أبلغت الوزارة عن تسجيل 416 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 37435.

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