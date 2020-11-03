رشا مجدى: الموجة الثانية لفيروس كورونا أشد من الأولى.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى ، إن صحتنا وصحة أولادنا مهمة جدًا ويجب أن نحافظ عليها ان نتوخى الحذر ونتبع الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن فيروس كورونا ابتدى ينتشر مرة أخرى بشكل أكبر من الموجة الأولى.









وأكدت الإعلامية رشا مجدى، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الموجة الثانية أكثر انتشارًا عن الأولى وسجلت أرقام وأعداد إصابة أكبر بكثير من الموجة الأولى.













وتابعت أنه من الواضح أن الموجة الثانية لفيروس كورونا أشد، منوهة أن أجهزة الدولة على تواصل تما وعلى أهبة الاستعداد للتصدى والجاهزية للموجة الثانية من خلال تجهيز المستشفيات والأدوية وأجهزة التنفس الصناعى تحسبًا لأى زيادة فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا.





وأوضحت أن وزيرة الصحة قدمت تقرير وافى بالوضع الحالى الصحى فى مصر، مؤكدة أنه يجب علينا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أنه هناك تسيب فى استخدام الكمامات وتراجع فى غسيل اليدين.





وأضافت أن مجلس الوزراء ناشد بضرورة ارتداء الكمامات داخل أى مؤسسة حكومية أو محل أو المواصلات العامة.



