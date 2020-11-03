AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكبرة لنظافة وتطوير الشوارع والميادين بحي شرق وغرب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملات مكبرة لنظافة وتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بحي شرق وغرب مدينة أسيوط وذلك في إطار الخطة الموضوعة للنظافة والتجميل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية لافتًا إلى تكليف السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة وغسل الشوارع الرئيسية والجانبية باستخدام سيارات النظافة والكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة التي انضمت لمنظومة النظافة مؤخرًا موجها بزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا القطاع الهام.

اقرأ أيضا :



وترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة مكبرة لنظافة وكنس وتجميل شوارع وميادين حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب ومروان الشب نائب رئيس حي شرق ومسئولي جهاز النظافة والتجميل والإشغالات والنظافة بالحيين وذلك بالاستعانة بفرق النظافة ومعدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة المنضمة حديثًا لمنظومة النظافة. 

واستهدفت الحملة شارع الجامعة بحي غرب حتى مدخل مدينة أسيوط الشمالي حيث تم كنس وغسل الأرصفة والجدارية المواجه للمدخل فضلًا عن كنس شارع المستشفى الجامعي وميدان القرآن العظيم بمنطقة سيد بسيارات الكنس الآلي وإعادة طلاء أعمدة الإنارة وسلات القمامة وترميم الأرصفة كما استهدفت الحملة في حي شرق كنس ورفع القمامة بإمتداد شارع الثورة بمنطقة الحمراء وشارع المعهد الديني حتى مجمع مواقف نزلة عبداللاه وشارع الأزهر بجوار مديرية الصحة وتم رفع تجمعات القمامة بقطعة أرض المشتل التابعة للري وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين.
محافظ أسيوط: حملات مكبرة لنظافة وتطوير الشوارع والميادين بحي شرق وغرب
محافظ أسيوط: حملات مكبرة لنظافة وتطوير الشوارع والميادين بحي شرق وغرب
محافظ أسيوط: حملات مكبرة لنظافة وتطوير الشوارع والميادين بحي شرق وغرب
محافظ أسيوط: حملات مكبرة لنظافة وتطوير الشوارع والميادين بحي شرق وغرب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات مكبرة لنظافة وتجميل ورفع الإشغالات بشوارع الشرقية

غراب: استمرار حملات النظافة والتجميل لإظهار محافظة الشرقية بالشكل الحضاري

محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة

ترشيحاتنا

شاهد.. صورة تجمع زوج درة بوالدته في مرحلة الطفولة

أخبار التوك شو.. سر حذف اتحاد الكرة لبيان اعتذار كهربا.. وفيديو جديد لـ ابن القاضي يتسبب في انفعال أحمد موسى

ليلة الإرهاب في فيينا.. تفاصيل هجوم داعش الدموي في النمسا.. فيديو وصور

طريقة مبتكرة لعمل الشوفان والزبادي للتخسيس

بسبب رقصه فى فرح درة وهاني سعد.. خالد الصاوي يتصدر ترند تويتر

مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد

AdvertisementS

سر حذف بيان الصلح بين فضل وكهربا ومكالمة الخطيب مع رئيس الجبلاية

حفظ الشكوى.. قرار جديد من لجنة الانضباط بشأن خناقة كهربا ومحمد فضل

زفاف درة.. الفنانة تبكي في حفل أسطوري.. وغادة عادل ترقص بـ كأس الخمر

والد طفل المرور معتذرًا للمصريين: لا أحد فوق القانون.. وتركت نجلي دون محام لينال عقابه

مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد

فيديو.. قرار عاجل من السلطات السعودية بعد واقعة اقتحام الحرم المكي

بشرى لعشاق الأبيض.. قناة مصرية تذيع مباراة الزمالك والرجاء المرتقبة

رجل يقيم حفلا للإعلان عن خيانة زوجته الحامل له

هاني أبو ريدة يعلن عدم خوض انتخابات الجبلاية 2020 ويرشح البديل

الأم جلست تشرب الخمر.. رشدي أباظة تهجم على مريم فخر الدين في حالة سُكر

شوبير يكشف كواليس استبعاد جاساما من إدارة مباراة الزمالك والرجاء

لصرف مستحقات العاملين بالدولة.. تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزة خلال عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر