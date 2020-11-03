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محافظات

تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة ملعب شباب في الباجور

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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مروة فاضل
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية بجلسته رقم 4 بدور الانعقاد التاسع والعشرين برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمرانى بمركز الباجور على مساحة 1273.68 م2 بحوض قطعة الشيخ مزروع رقم 14 لإقامة ملعب شباب بقرية شبرا زنجى يخدم شباب القرية.


كما وافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور عبد الجواد السيد سعد على مدرسة كفر الغريب الابتدائية بأشمون، والشهيد فتحى عبد المقصود المهدى، أحد شهداء حرب أكتوبر، على مدرسة كفر صناديد الإعدادية المشتركة بتلاط.


 كما وافق على إطلاق اسم الشهيد شفيق عبد العزيز على مدرسة كفر أشليم الابتدائية المشتركة بقويسنا، والشهيد مجدى عبد المقصود إسماعيل على مدرسة هيت الابتدائية بمنوف، فيما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمد عفت القاضى على مدرسة سرس الليان للتعليم الأساسى وعلى شارع المقابر المتفرع من شارع بورسعيد، وذلك تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم فداءً للوطن.


وقد وافق المجلس التنفيذي خلال انعقاده على تفعيل لائحة مشروع وحدة التدخل السريع بالمحافظة ودعمه بمبلغ 25 مليون جنيه لتفعيل دورها فى  المرحلة القادمة وإنجاز المهام المكلفة بها فى نقل مخلفات الهدم والبناء إلى المدفن الصحى بالسادات، وذلك فى إطار خطة المحافظة فى الارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة ورفع كفاءتها.

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