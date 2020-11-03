أحمد موسى ينفرد بنشر بيان اعتذار من والد المتهم المتعدي على رجل المرور

نشر الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع علي قناة صدي البلد الاخبارية بيان اعتذار من والد المتهم المتعدي علي رجل المرور .

ونشر احمد موسي صورة ورقية من بيان الاعتذار وعلق قائلا : " ننفرد بنشر اعتذار من والد المتهم المتعدي علي رجل المرور.





بسم الله الرحمن الرحيم

بیان اعتذار لجموع الشعب المصري حضرت اليوم لديوان عام وزارة العدل المستشار / ابوالمجد عبد الرحمن أبوالمجد نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الاسماعيلية والد الطفل ( احمد ) ورغبت ومن قلب جهة عملي التي اتشرف بالانتماء اليها ديوان عام وزارة العدل أن أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض بالايذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخیص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما سيما وقد انطوت علي عبارات تشي أنه فوق المحاسبة وهو الأمر الذي أرفضه تماما وأؤكد علي عدم وجود اشخاص فوق المحاسبة القانونية بل اني اؤكد خضوعي شخصيا للقانون الذي أحترمه واجله واتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثين عاما وللتأكيد علي خضوع الجميع للقانون فقد تم القاء القبض علي نجلي فجر اليوم للمرة الثانية للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة واشهد الله تعالي اني تركته دون مرافق ودون محام ليعلم انه لا أحد فوق القانون .