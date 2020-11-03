AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماسك طبيعي يقتل البكتيريا المسببة لـ حب الشباب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:33 م
ماسك طبيعي يعمل على
ماسك طبيعي يعمل على قتل البكتيريا المسبب لحب الشباب
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يتشكى الكثير من الأشخاص من مشكلة حب الشباب ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها بكتيريا بالوجه تسبب حب الشباب لذلك كشف موقع هيلثي عن ماسك طبيعي يساعد على قتل البكتيريا وعلاج حب الشباب.

ماسك الوجه بالعسل والقرفة لعلاج حب الشباب

تشير الأبحاث إلى أن مزيجًا من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن يعمل ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب، قد تعمل بعض المركبات الطبيعية في هذه الأطعمة ضد تكاثر البكتيريا، وهي البكتيريا المرتبطة بتكوين حب الشباب.


يمكن أن تفكري في استخدام العسل وقناع القرفة مرة أو مرتين في الأسبوع.


 كيفية تحضير قناع الوجه لعلاج حب الشباب
 اخلطي مقدار ملعقة من مسحوق القرفة مع ملعقة من العسل.
اغسل الوجه واتركه حتى يجف ثم ضع الخليط بالتساوي على الوجه.
اتركه لمدة 20 دقيقة واغسله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتكس طبيعي .. ماسك يعالج التجاعيد حول الفم

أقوى ماسك طبيعي.. فوائد الكركم والليمون للبشرة

أفضل علاج لحب الشباب للبشرة الدهنية وآثاره عليها

وصفة لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب

طريقة عمل ماسك الجزر لعلاج حب الشباب.. بـ 3 وصفات

ترشيحاتنا

تصاعد العنف وقتل المدنيين في إثيوبيا.. والاتحاد الأفريقي يدعو إلى حوار وطني شامل

طريقة مبتكرة لعمل الشوفان والزبادي للتخسيس

بعد الهجوم الشرس عليه.. صحفي إنجليزي يبرئ صلاح من التحايل للحصول على ركلة جزاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-11-2020

بعد ظهور حشرة غريبة في الأقصر.. تحرك فوري من الأجهزة الأمنية والطب البيطري

أمير مرتضى مهاجما اتحاد الكرة: اتغرمت 50 ألف جنيه وفضل وكهربا شربوا ليمون واتصالحوا

AdvertisementS

سر حذف بيان الصلح بين فضل وكهربا ومكالمة الخطيب مع رئيس الجبلاية

حفظ الشكوى.. قرار جديد من لجنة الانضباط بشأن خناقة كهربا ومحمد فضل

زفاف درة.. الفنانة تبكي في حفل أسطوري.. وغادة عادل ترقص بـ كأس الخمر

والد طفل المرور معتذرًا للمصريين: لا أحد فوق القانون.. وتركت نجلي دون محام لينال عقابه

مدير مستشفى سرس الليان يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا.. شاهد

فيديو.. قرار عاجل من السلطات السعودية بعد واقعة اقتحام الحرم المكي

بشرى لعشاق الأبيض.. قناة مصرية تذيع مباراة الزمالك والرجاء المرتقبة

رجل يقيم حفلا للإعلان عن خيانة زوجته الحامل له

هاني أبو ريدة يعلن عدم خوض انتخابات الجبلاية 2020 ويرشح البديل

الأم جلست تشرب الخمر.. رشدي أباظة تهجم على مريم فخر الدين في حالة سُكر

شوبير يكشف كواليس استبعاد جاساما من إدارة مباراة الزمالك والرجاء

لصرف مستحقات العاملين بالدولة.. تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزة خلال عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر