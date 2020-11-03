ماسك طبيعي يقتل البكتيريا المسببة لـ حب الشباب

يتشكى الكثير من الأشخاص من مشكلة حب الشباب ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها بكتيريا بالوجه تسبب حب الشباب لذلك كشف موقع هيلثي عن ماسك طبيعي يساعد على قتل البكتيريا وعلاج حب الشباب.

ماسك الوجه بالعسل والقرفة لعلاج حب الشباب

تشير الأبحاث إلى أن مزيجًا من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن يعمل ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب، قد تعمل بعض المركبات الطبيعية في هذه الأطعمة ضد تكاثر البكتيريا، وهي البكتيريا المرتبطة بتكوين حب الشباب.





يمكن أن تفكري في استخدام العسل وقناع القرفة مرة أو مرتين في الأسبوع.



