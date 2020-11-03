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توك شو

استشاري أوبئة: توفير احتياجات كورونا استعدادا للموجة الثانية من الفيروس.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:10 م
أدوية
أدوية
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قسم التوك شو

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، إن هيئة الدواء المصرية بذلت قصارى جُهدها خلال الفترة السابقة في توفير جميع الأدوية وبروتوكولات العلاج المتعلقة بفيروس كورونا.


وأضاف " إسلام عنان " في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز " ، أن وزارة الصحة قامت بفصل المهام الطبية عن هيئة الدواء المصرية ، وقد ساعد ذلك في توفير وتسجيل المُستحضرات الجديدة خاصةً خلال كوفيد 19 .


وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، إلى جهود هيئة الدواء المصرية في تسجيل الأدوية الجديدة وتصنعيها داخل مصر ، بالإضافة إلى إنتاج اللقاحات داخل مصر ، والعمل على توفير كافة احتياجات جائحة كورونا سواء في الموجة الأولى أو الثانية.


وأوضح " عنان " ، أن الموجة الأولى من فيروس كورونا كانت الأدوية فيها متوفرة، إلا أنه حدث نقص في بعض الأدوية وتحديدًا خلال شهر أبريل، وتم تدارك الأمر في شهر 5، لذلك نستعد للموجة الثانية بحيث تكون المنظومة الصحية كاملة حتى لا يحدث ما حدث في الموجة الأولى .


وأضاف ، أن هيئة الدواء المصرية تعمل في الفترة الأخيرة على توفير الأدوية الخاصة بالأمراض الأُخرى بجانب أدوية فيروس كورونا ، حيث تقوم بتوفير جميع الأدوية والعلاجات التي يمكن أن يحتاجها المواطن المصري خلال هذه الأزمة ، مثل : الأدوية الخاصة بالضغط والأدوية الخاصة بمرض السكر، وأدوية الأنفولونزا .

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