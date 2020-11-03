جميل عفيفى: حركة حماس مجرد أداة فى يد قطر وتركيا..فيديو

قال جميل عفيفى، مدير تحرير الأهرام، إن الجماعات الإخوانية تلعب على وتر الدين، منوها إلى أنهم من أنصار الجماعات الإرهابية، وأن هذه الجماعة تتاجر بالدين والقرآن الكريم مع تفسيرهم للدين علي حسب معتقداتهم.

وأضاف جميل عفيفى، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج"الآن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن الجماعات الإرهابية مستمرين فى اعتقادهم أنهم جماعات دينية يسعوا إلى مصلحة الناس والأمة، لافتا إلى أن تلك الجماعات هدفهم الأساسى الوصول إلى السلطة والسيطرة على الحكم، وهذا ما قامت به حركة حماس التي قامت بغزة، حينها انشقت عن الدولة الفلسطينية معتبرة نفسها الحاكم علي غزة، وأصبحت إشارة للخدمات وإيقاف كل ما هو يشير للقضية الفلسطينية.





وأشار"عفيفى"، إلى أن حركة حماس تدعى أنها حركة المقاومة الإسلامية وايضا حركة تقاوم الإحتلال الإسرائيلى، ولكن لم نر أى تأثير لهذه الحركة علي الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى عدم نجاح أى حركة عسكرية لها، أو أى حركة تحرك بها عملية السلام.





وأكد مدير تحرير الأهرام، أن كل ما تفعله حركة حماس هو الصاروخ الذي تطلقه على الجانب الإسرائيلى أو تدمير مساحة كبيرة من الأرض، مشيرا إلى أنها مجرد أداة فى يد قطر وتركيا ايضا، فى استغلالها الخاطئ.





وأوضح مدير تحرير الأهرام، أن هذه الجماعات لم يتخذوا الدين إلا ذريعة للقيام بعملياتهم، قائلا:"وهل الدين فيه قتل أو إرهاب أو اختراق حدود أو تهريب السلاح أو تنفيذ عمليات ضد الجيش المصرى"، مؤكدا أن مصر من أولى الدول التى تسعى لحل القضية الفلسطينية، ولكن هذه الجماعات ينكروا كل ما تسعى إلى مصر لفلسطين.