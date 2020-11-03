AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خلال استقباله لنائب وزير الاتصالات..رئيس الشيوخ: نموذج مشرف للمرأة المصرية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:32 م
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
Advertisements
ماجدة بدوى
استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ظهر اليوم الثلاثاء، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات غادة لبيب، والتي حرصت على الحضور لتقديم التهنئة بمناسبة تقلد "عبد الرازق" رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته بتهنئة غادة لبيب، مشيرًا إلي أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية .

يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ولعل آخرها زيارة المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.

وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل السابق، إنه حرص على الحضور لتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مضيفًا: " نفخر بتوليه هذه المسئولية، فهو قامة كبيرة ومثل مشرف للقامات القضائية فى مصر، وله سمعته في القضاء".
 
وأضاف عبد الرحيم، أننا أيضا نقدم التهنئة لمصر بمناسبة تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئاسة مجلس الشيوخ، لاسيما وأنه رجل لطالما كان مثالًا يحتذى به فى القضاء، وله أحكامه القضائية المعروفة للجميع وسيكون إضافة كبيرة فى العمل البرلمانى .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

بعد انتخابه بالأغلبية.. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

شاهد.. بدء إجراءات انتخابات وكيلي مجلس الشيوخ

بدء الاقتراع على وكيلي مجلس الشيوخ.. شاهد

أبرزهم أبو شقة.. 4 أعضاء يترشحون لمنصب وكيل مجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ يشكل لجنة للإشراف على انتخابات وكيلي المجلس

ترشيحاتنا

حفظ الشكوى.. قرار جديد من لجنة الانضباط بشأن خناقة كهربا ومحمد فضل

فيديوجراف.. مخرجة مسلسل بـ 100 وش تفتح النار على أبطاله

طارق شوقي: يا ريت الطلاب يذاكروا السنة دي عشان هنعمل امتحانات بجد.. اللجوء للأبحاث والشفوي سيكون حسب المرحلة العمرية.. لا صحة لرفع الغياب ولا نية لوقف الدراسة بسبب كورونا ومدارسنا ملتزمة بالتعليمات

تحطيم رقم جيرارد.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام أتلانتا

ليلة الإرهاب في فيينا.. تفاصيل هجوم داعش الدموي في النمسا.. فيديو وصور

لصرف مستحقات العاملين بالدولة.. تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزة خلال عام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح فئات جديدة من كورولا 2021 في مصر.. تويوتا تطرح كراون 2021 toyota crown .. صور

نشرة المرأة والصحة.. نصائح لتعديل سلوك طفلك.. أطعمة تخفف من حب الشباب لدى المراهقين

بإطلالة كاجوال بيضاء.. أمال ماهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام