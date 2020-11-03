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فن

تريند اليوتيوب | حكاية لازم أعيش تتصدر.. ومحمود الليثي يتخطى مليون مشاهدة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدرت مجموعة من الفيديوهات الفنية قائمة الاعلى مشاهدة على موقع يويتوب من ابرزها ..

حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" تتصدر يوتيوب

تصدرت حكاية " لازم أعيش" من مسلسل إلا أنا تريند موقع الفيديوهات الشهير  ضمن أحداث الحلقة الثامنة بين جميلة عوض وخالد انور 

سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.

مهرجان قشطة بالزبادي لـ محمود الليثى 

تصدر مهرجان "قشطة بالزبادي" للفنان محمود الليثي، والراقصة لورديانا تريند "يوتيوب".

حققت أغنية "قشطة بالزبادى" للمطرب الشعبى محمود الليثى والراقصة البرازيلية لورديانا اكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب.


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