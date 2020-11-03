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محافظات

محافظ الفيوم يكرم متدربي البرنامج الرئاسي .. شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:10 م
محافظ الفيوم يكرم
محافظ الفيوم يكرم متدربي البرنامج الرئاسي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (دفعة الفريق محمد العصار)، ضمن برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمنحهم درع المحافظة بمناسبة انتهاء برنامجهم التدريبي بالمحافظة والذى استمر على مدار شهر كامل، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، حيث شمل التكريم المهندس عمرو نبيل، ونهلة طارق، ودينا الشيمى. 


رحب محافظ الفيوم ـ في بداية اللقاء ـ بمتدربي البرنامج الرئاسي، مستعرضًا أوجه التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض محافظة الفيوم، مشيرًا الى أن الفيوم من المحافظات الواعدة التى تتمتع بالعديد من الميزات النسبية، مما كان له بالغ الأثر في اهتمام الدولة المصرية بها، وأن يكون للمحافظة نصيب من المشروعات التنموية والخدمية، لافتًا إلى حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم ووضعهم محل المسئولية خلال المرحلة المقبلة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.




وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، من خلال اعداد الشباب الإعداد الجيد وتأهليهم من خلال التدريب المتميز لتولي المناصب القيادية، وذلك على المستويين الأكاديمي والعملي، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين فى إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أنه تمت إتاحة كافة إمكانيات المحافظة خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبى ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.


وفي نهاية اللقاء كرم محافظ الفيوم، متدربي البرنامج الرئاسي بمنحهم درع المحافظة، تقديرًا لما بذلوه من جهد وما أظهروه من جدية وما أبدوه من مقترحات وآراء بناءة خلال فترة التدريب، كما هنأ المحافظ المهندس عمرو نبيل لاختياره عضوًا بمجلس الشيوخ المصري 2020.


كان محافظ الفيوم استقبل  ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمتابعة آخر إجراءات التدريب الميدانى لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، وفي هذا الصدد تم تسليم خطاب شكر لمحافظ الفيوم من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تقديرًا له وللتعاون المثمر مع الأكاديمية  .
محافظ الفيوم يكرم متدربي البرنامج الرئاسي .. شاهد
محافظ الفيوم يكرم متدربي البرنامج الرئاسي .. شاهد

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