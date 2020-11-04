هواوى تحدد موعد إطلاق هاتف nova 8 SE .. مواصفات

كشفت شركة هواوى الصينية، عن اعتزامها إطلاق هاتفها nova 8 SE ، غدا الخميس، 5 نوفمبر ، حيث أعلنت عن موعد إطلاق الهاتف على موقعها الرسمى على موقع Weibo الصينى، وذلك بعد إطلاق هاتف nova 7 SE 5G Youth، مؤخرا والذى جاء بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G . بتقنية





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف nova 8 SE سيأتى بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع OLED، وبجودة +FHD ومعدل تحديث للشاشة 60 هرتز، كما سيتوفر الهاتف بلونين مختلفين.





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وسيحتوى هاتف nova 8 SE على أربع كاميرات خلفية وستكون الكاميرات الخلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، و 8 و 2 و 2 ميجا بيكسل، وكاميرا السيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل، كما ستكون الكاميرات الخلفية شبيه بنفس الإطارات المسطحة لهواتف آيفون 12.





وسيعمل هاتف nova 8 SE بمعالجين مختلفين، لكل نسخة حيث ستأتى النسخة الأولى بمعالج من نوع Dimensity 720، أما النسخة الثانية فستأتى بمعالج Dimensity 800U .





وستأتى بطارية هاتف nova 8 SE بقدرة 3800 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، ومن المحتمل أن يصدر الهاتف بسعر يبدأ من 485 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 7623 جنيها مصريا.