ترحيب من الجميع.. الظهور الأول لـ حسام عاشور مع الاتحاد السكندري.. شاهد

انتظم حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثا لصفوف الاتحاد السكندري في التدريبات اليومية لأول مرة وسط إستقبال جماهير وأعضاء النادي باللاعب والترحيب به في أول ظهور له داخل زعيم الثغر.
وحرص الجميع داخل النادي على التقاط الصور مع حسام عاشور الذي عبر عن سعادته بالإنضمام لصفوف الاتحاد السكندري
وانتظم اللاعبين فى التدريب الأول عقب الراحة السلبية التى حصل عليها جميع اللاعبين عقب انتهاء الدورى.
وبدأ زعيم الثغر تدريبات اليوم استعدادا لمسابقه كأس مصر و الموسم الجديد من الدورى .
وانتظم أيضا كريم يحيي الظهير الأيمن في تدريبات الاتحاد السكندري والذي انضم مؤخرا قادما من النادي الأهلي عقب إنتهاء إعاراته مع نادي سموحة .