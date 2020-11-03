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محكمة أمن الدولة.. رسالة تحذير عاجلة من أحمد موسى للمواطنين بسبب الكمامة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:13 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من عقوبة عدم ارتداء الكمامة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون مع أي متجاوز في هذا الأمر.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، "هتلاقي أحكام طالعة من محاكم أخرى وعلى مستوى الجمهورية، وأحكام محكمة أمن الدولة نهائية".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن "مفيش هزار في تطبيق القانون فيما يخص عدم ارتداء الكمامة"، موجهًا حديثه إلى المواطنين، قائلًا "لو سمحتو التزموا بالكمامة".

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن جنح أمن الدولة تعاقب 140 شخصا بغرامة وصلت لـ 4000 جنيه بسبب الكمامة.

وعاقبت محكمة جنح أمن دولة طوارئ حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، 140 شخصا بغرامة مالية، بين 1000 إلى 4 آلاف جنيه، لاتهامهم بعدم ارتداء كمامة في الأماكن العامة.

وجاء فى حيثيات الحكم، أن المتهمين لم ينفذوا قرار مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا في مرحلته الأولى ما عرض حياتهم وذويهم وآخرين للخطر، وصدرت الأحكام غيابية، بحضور علاء عابد وديفيد رمزي وكلاء النائب العام بمحكمة حلوان، وأمانة سر فتحى محمود سكرتير الجلسة.

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