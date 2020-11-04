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اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
سعر العملات الاجنبية
سعر العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف الدولار خلال مستهل تعاملات الأربعاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء

سجل سعر اليورو 18.20 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع .

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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.19 جنيه للشراء و 20.48 جنيه للبيع .


وسجل الفرنك السويسرى 17.02جنيه للشراء و 17.22جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.75 جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بمستهل اليوم

سجل 100 ين يابانى 14.93 جنيه للشراء و 15.07 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.33جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.



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