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الشريف: موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني يقطع الطريق أمام مروجي الشائعات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:39 م
الشريف: موقع وزارة
الشريف: موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني يقطع الشائعات
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عبد الرحمن محمد
أشاد الدكتور سامي محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديث، في ندوة : ” أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة” التي عقدت اليوم الثلاثاء 3 / 11 / 2020م بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالموضوعات التي يطرحها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والتي ترتبط بحياة الناس ارتباطًا وثيقًا.

وأكد الشريف، أن موضوع “أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة” شديد الأهمية ، لما نراه من حالة انفلات شديد ينذر بخطر يهدد مستقبل الأجيال ، نظرًا لما يتعرضون له من جرائم السب والقذف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد أن الشفافية منهج ثابت في عمل وزارة الأوقاف من خلال موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني الذي يقطع الطريق أمام كل من يروج الشائعات؛ عن طريق المصداقية ونشر الحقائق والشفافية والمواجهة والتواصل مع الصحفيين والإعلاميين، مشيرًا إلى أن معالي وزير الأوقاف من أكثر الوزراء تواصلًا مع الصحفيين والإعلاميين.

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