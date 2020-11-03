ماذا نُزع من النبي حينما شق صدره ثلاث مرات؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال المثير "ما الشيء الذي نُزع من الصدر الشريف لسيدنا النبي عندما تم شقُّه؟.









وقال الورداني، في فيديو له، إن النبي الكريم شق صدره ثلاث مرات ، مرتين وهو صغير ومرة قبل البعثة، ويقول العلماء إن ما تم نزعه من صدر النبي هو حظ الشيطان









وأضاف، أن ما تم نزعه هو حظ الشيطان وليس حظه من غوايته للنبي ولكنه حظ الشيطان من رحمة النبي، فالنبي الكريم لو ترك لطبيعته وخلقه وجماله لكان طالبا من الله أن يرحم إبليس.













وأشار إلى انه لهذا السبب، رحم النبي كل شيء في الكون ممن حوله سواء في الإنسان أو النبات أو الجماد أو الحيوان، ولهذا قال في حديثه الشريف "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".









وذكر أن النبي من رحمته العجيبة، أنه رحم جبل أحد، فرق حال جبل أحد لأجل جمال وحب النبي حتى قال له الرسول لتثبيته "أحد جبل" أي جبل أحد جبل في ثباته، وكان من المفترض أن يقول "جبل أحد" نسبة لاسمه.