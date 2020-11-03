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فن

أخبار الفن.. نشوى مصطفى تعلن عن إصابتها بكورونا.. هاني رمزي يعتذر للجمهور الليبي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عددا من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها في الآتي.


ألم رهيب .. نشوى مصطفى تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا


أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد وطالبت كل من خالطها اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.


عمرو دياب يظهر بصحبة الراقصة جوهرة في الجونة .. شاهد


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة الراقصة جوهرة ومدير أعمالها  فى الجونة.


هاني رمزي يعتذر للجمهور الليبي.. تفاصيل


أعتذر الفنان هاني رمزي للجمهور الليبي، وذلك بعد أن هاجمهوه بشده عندما أعلن عن اسم فيلمه الجديد "عمر المحتار" واعتبروه إسقاطًا على البطل الليبى عمر المختار الذى حارب الاحتلال الإيطالى .


هجوم حاد على ندى موسى بسبب صورة.. تتصدر التريند


تصدرت الفنانة الشابة ندى موسى تريند محرك البحث بعدما ردت بلطف على متابع عبر صفحتها بموقع انستجرام، برغم الهجوم الشرس الذي تلقته منه.


ميساء مغربي تغيب عن العرض الخاص لفيلمها بالسعودية لهذا السبب


تغيب الفنانة ميساء مغربي عن العرض الخاص لفيلمها بالسعودية تنفيذا للإجراءات الإحترازية، ووضعها بالحجر الصحي لمدة يومين بعد تحليلها لفيروس كورونا وخروج النتيجة سلبية.


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