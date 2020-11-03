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مرأة

بنطلون جلد.. سيرين عبد النور في إطلالة جذابة على إنستجرام ..شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:36 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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آية التيجي
خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إعجاب متابعيها بجلسة تصوير جديدة نشرت صورة منها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.


وظهرت سيرين عبد النور مرتدية قميصًا باللون الأبيض وبأكمام مقطعة من الكتفين، واختارت معه بنطالا من الجلد باللون الأسود، مع ارتداء حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، وهو ما زاد من إبراز أناقتها.

وقامت سيرين عبد النور بـ ترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وأكملت  سيرين عبد النور إطلالتها بوضع المكياج، واختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكمشير الفاتح كأحمر شفاه.

وتزينت سيرين عبد النور ببعض اللمسات الناعمة من الإكسسوارات،  حيث اختارت ساعة يد باللون الفضي اللامع لتكتمل بذلك إطلالتها.

واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها ..

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