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رياضة

ليلة الأبطال.. بورتو يتقدم بهدفين على مارسيليا بالشوط الأول

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:58 م
لاعبي بورتو
لاعبي بورتو
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة بورتو البرتغالي ومارسيليا الفرنسي ، بتقدم الأول بهدفين للاشئ ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف الشوط الأول والوحيد لفريق بورتو ، المالي موسى ماريجا في الدقيقة 4 من افتتاحية المباراة ، ثم جاء سيرجيو اوليفيرا بهدف ثاني لصالح الفريق البرتغالي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

ووفقًا لتلك النتيجة ، يحتل فريق بورتو البرتغالي المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، بينما يتذيل فريق أوليمبيك مارسيليا المجموعة الثالثة بدون نقاط ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

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