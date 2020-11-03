ليلة الأبطال.. بورتو يتقدم بهدفين على مارسيليا بالشوط الأول





وأحرز هدف الشوط الأول والوحيد لفريق بورتو ، المالي موسى ماريجا في الدقيقة 4 من افتتاحية المباراة ، ثم جاء سيرجيو اوليفيرا بهدف ثاني لصالح الفريق البرتغالي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.





ووفقًا لتلك النتيجة ، يحتل فريق بورتو البرتغالي المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، بينما يتذيل فريق أوليمبيك مارسيليا المجموعة الثالثة بدون نقاط ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

انتهى الشوط الأول من مباراة بورتو البرتغالي ومارسيليا الفرنسي ، بتقدم الأول بهدفين للاشئ ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.