خسارة 495 مليون ساعة عملا.. العمل الدولية: جميع القطاعات تأثرت بسبب جائحة كورونا

لا نعرف موعد انتهاء أزمة كورونا عالميا ومدى تأثيرها". قال "إيريك أوشلان"، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إننا نواجه أزمة غير مسبوقة تؤثر على العالم كله هي جائحة كورونا ، مؤكدا "أزمةومدى





وأضاف "أوشلان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "495 مليون ساعة عملًا فقدناها بسبب جائحة كورونا في مختلف القطاعات حول أنحاء العالم".





وتابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، " نحن نرصد التأثير على ساعات العمل في مختلف القطاعات حول العالم".





ونوه بأن "كل القطاعات تأثرت بفيروس كورونا، والبعض تأثر بشكل شديد مثل قطاع السياحة، وهذا الأمر حدث في مصر أيضًا".





واستطرد "العاملون في قطاع السياحة وشركات التصدير تأثروا بسبب انكماش السوق العالمي، وقطاع التجارة تأثر بشكل كبير".





واختتم حديثه، قائلًا "لا نقدم توصيات بالإغلاق بسبب فيروس كورونا، وهذا القرار في يد الحكومات الدول وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".



