شاهد .. تصميم تخيلي جديد لـ جي إم سي هامر 2022

أعادت شركة جي إم سي العلامة التجارية الشهيرة هامر من خلال طرحها سيارة جي إم سي هامر الكهربائية خلال الفترة الماضية، وعلى الفور تلقت ردود فعل إيجابية.





مما جعل بعض المصممين التخيليين من الحماس لمحاولة تطويرها أكثر من ذلك، فقام المصمم TheSketchMonkey من محاولته لتحسين البيك اب الكهربائية .





فقام المُصمم TheSketchMonkey بتقصير قاعدة العجلات، وهو أمر من شأنه أن يجعل السيارة ذات أداء أفضل على الطرق الوعرة، وكجزء من هذه العملية، فيد تم استبدال الأبواب الخلفية الكبيرة بأبواب عكسية أصغر بكثير تُفتح للخلف بطريقة مشابهة لمازدا RX-8، وبالإضافة إلى ذلك.





و قرر المصمم TheSketchMonkey جعل عمود C السميك للسيارة أكبر حجمًا ، وقال المصمم TheSketchMonkey أن أبعاد السيارة كبيرة للغاية، حيث يبلغ طولها 5507 مم، وعرضها 2202، وطول قاعدة عجلاتها 3444 مم.





ومن المثير للاهتمام أن هناك بيك آب أخرى كهربائية بالكامل وهي ريفيان R1T، تمتلك أبعادًا مماثلة، حيث يبلغ طولها 5514 مم، وقاعدة عجلات بطول 3449 مم، إلا أن المُصمم كان يرغب في تخيل ما قد تبدو عليه إذا كانت أصغر بكثير.





وأكد الخبراء أن التصميم التخيلي الجديد من جي ام سي هامر الكهربائية جيد للغاية، ولذلك تمنوا أن تقوم الشركة بإنتاجه بالفعل .