أحمد موسى يعرض كلمة هامة لـ محمد أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين لأهالي دائرته.









قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن كل وعد وعهد لـ أبناء الجيزة والعجوزة والدقي، سيتم تنفيذه بأقصى سرعة، موضحًا أن هناك بعض الأشياء تم البدء فيها".









وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال فيديو يقدم فيه الشكر لأبناء دائرة الجيزة والعجوزة والدقي، عُرض ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الجميع يشاهد ما يتم فى طريق النيل، من إضاءة و رصف وتطوير".









وأشار أبو العينين إلى أن فريق الحملة بالكامل متواجد فى الدائرة، وسيلبي طلبات المواطنين، والعمل على حل مشكلات المواطنين.









وقدم النائب محمد أبو العينين الشكر لجميع من ساهم فى خروج الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الأولى بهذه الصورة الجميلة التى أظهرت صورة جميلة لمصر.









وأوضح أبو العينين، أنه سيقوم بجولات ميدانية لجميع المناطق بالدائرة وسيتم الوقوف على جميع المشكلات لحلها من أجل مصر".









ووجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رسالة من القلب لـ أهالى الجيزة والعجوزة والدقي، قائلا: " مهما قلت من كلام لن أوفيكم حقكم أبدًا، الثقة الكبيرة التي خرجتم وقدمتموها للعالم فى صورة حب ووفاء لمصر ولقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، كانت متابعة من جميع الجهات بالعالم".









وأضاف أبو العينين ، أن العالم بالكامل كان يتابع ما يتم فى مصر من انتخابات برلمانية وأنه كان سعيدا بالمشهد الذى حدث فى لجان الانتخابات، مؤكدًا أنه فخور بما قدمته المرأة المصرية فى الانتخابات، وما قام به الشباب، وكبار السن".









وتابع :" مهما تحدثت لن أستطيع أن أوفيكم ما قمتم به.. فأنتم شعب عظيم.. ولكم حب وتقدير فى أعماق قلبي".









وأوضح النائب محمد أبو العينين، أنه سيكون فى خدمة أبناء دائرته، وجميع من يحتاج لـ أى طلب، مشيرا إلى أن حب المواطنين جاء من أصالة شعب، ووفاء وولاء لقائد وهب نفسه لخدمة مصر والمصريين".



