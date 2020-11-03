AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - عدسة محمد زاهر - عمرو سيد

أحيا المطربون مى فاروق، وكارمن سليمان، وأمجد العطافي، حفل مهرجان الموسيقى العربية اليوم، الثلاثاء، على مسرح النافورة بالأوبرا، بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، وقدموا عددًا من الأغاني التراثية إلى جانب أغانيهم، ليمتعوا جمهور دار الأوبرا.


تتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات )، إلى جانب أوبرا الأسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور(  4 حفلات )، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.


ويكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار ، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.


20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»
20 صورة من حفل كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي بـ «الموسيقى العربية»

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى سطور

حفلات لـ عاصي الحلاني وصابر الرباعي.. دليلك للدورة 29 من مهرجان الموسيقى العربية

دورة استثنائية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.. و28 حفلا في مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يكرمان 12 شخصية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

بمشاركة الحجار ومدحت صالح ووائل جسار ونجوم الطرب العربي.. مهرجان الموسيقى العربية يطلق رسالة الإبداع متحديا كورونا

على الهلباوي يظهر بالعباءة في ثاني أيام الموسيقى العربية وينشد لـ ابن الفارض

ترشيحاتنا

رغم تقدم بايدن فيها.. كارولينا الشمالية «الولاية الأكثر تنافسية» - سي إن إن

عماد أديب يكشف السيناريو الكابوس لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. فيديو

حملة بايدن تعترف بالخسارة في ولاية فلوريدا

تريند الفن | ريهام سعيد تهاجم زوج درة.. وحماقي يحتفل بعيد ميلاده

فرقة تؤدي رقصة غريبة وسط اشتباك المتظاهرين مع الشرطة أمام البيت الأبيض.. فيديو

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يفوز بولاية كنساس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا