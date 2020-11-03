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أخبار العالم

بايدن يهاجم ترامب ويصفه بـ الكاذب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:39 م
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
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محمد عثمان
شن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا على منافسه الجمهوري، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووصفه بـ "الكاذب".

وقال بايدن في تصريحات صحفية إن "ترامب كذب مرات عدة اليوم من خلال التشكيك في الانتخابات"، متهمًا الجمهوريين بالتشويش على العملية الانتخابية، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "لدي يقين أن العملية الانتخابية تتمتع بالنزاهة".

وأكد بايدن أن فوزه بولاية فلوريدا سيكون حاسمًا لفوزه النهائي بالانتخابات، لكنه استدرك قائلًا: "علينا أن نتريث وألا نصدر أحكاما مسبقة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه تم تأجيل إعلان النتائج في ولاية نورث كارولينا بسبب مشاكل فنية.

وقالت إنه سيتأجل إعلان نتائج الانتخابات في ولاية نورث كارولينا لمدة 45 دقيقة على الأقل، بعد تمديد فترة التصويت بالولاية.

وكانت لجنة الانتخابات بالولاية قد وافقت على مد فترة التصويت في أربعة مراكز اقتراع بسبب مشاكل فنية حدثت في وقت سابق من اليوم مما تسبب فى تأخر فتح هذه المراكز .

وكان من المقرر أن تبدأ الولاية في إعلان النتائج فى الساعة (00:30 بتوقيت جرينتش).

ويواصل الناخبون الأمريكيون التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم ليس فقط لاختيار رئيس البلاد فقط، بل أيضا لتحديد شكل الكونجرس المقبل، حيث تجرى اليوم بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية لاختيار كافة أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

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