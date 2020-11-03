بايدن يهاجم ترامب ويصفه بـ الكاذب

شن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا على منافسه الجمهوري، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووصفه بـ "الكاذب".





وقال بايدن في تصريحات صحفية إن "ترامب كذب مرات عدة اليوم من خلال التشكيك في الانتخابات"، متهمًا الجمهوريين بالتشويش على العملية الانتخابية، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية".





وأضاف: "لدي يقين أن العملية الانتخابية تتمتع بالنزاهة".





وأكد بايدن أن فوزه بولاية فلوريدا سيكون حاسمًا لفوزه النهائي بالانتخابات، لكنه استدرك قائلًا: "علينا أن نتريث وألا نصدر أحكاما مسبقة".



