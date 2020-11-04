محافظ الغربية يكرم متدربي البرنامج الرئاسي عقب انتهاء برنامج المعايشة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ كلًا من هبة الله خالد وسامر النجار ومحمد رشدي وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب.





وذلك في إطار متابعة التجربة الخاصة بالتدريب الميداني والمعايشة لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP ) والذي يتم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تمكين الكوادر الفعالة من الشباب.





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بدأ اللقاء بترحيب المحافظ بالحضور ، وأثنى علي التجربة الرائدة التي تتبناها الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد جيل من الكوادر الشابة لتطوير العمل الحكومي، ثم عقد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ اجتماعًا مع وفد وأعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستعراض ما قاموا به خلال ٣٠ يوم وهي فترة المعايشة داخل المحافظة ، وأشار نائب المحافظ أنه قد تم تقديم كافة أوجه الدعم للمتدربين للتعرف على طبيعة العمل التي تتم داخل المحافظة ومديريات الخدمات وذلك من أجل خلق جيل من الشباب الواعد قادر على صنع السياسات والإدارة الفعالة واتخاذ القرار للنهوض بوطنهم .

ثم قدم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة عرضًا تقديميًا عن تقييم وتطوير مبادرة " الغربية بتتغير بيكم " والتي ينفذها فريق متطوعي الغربية ، كما تم تقديم عرضًا تقديميًا عن تقييم تجربتهم خلال ٣٠ يومًا من المعايشة داخل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، ووجه المحافظ المكتب الفني لإعداد تقرير عن هذه العروض ووضع توصياتها موضع التنفيذ .



