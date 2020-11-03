ماذا حدث لطفل المرور بعد دخوله رعاية الطفل.. مدير نجدة الطفل يجيب.. فيديو

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن النيابة العامة عندما استدعت الطفل المعتدي علي فرد الشرطة كان بغرض التحقيق معه في واقعتين الأولى وهي قيادة سيارة بدون رخصة قيادة والثانية بسبب التعدي علي فرد شرطة .





وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان اخصائي نجدة الطفل راي في التقرير الاولي ان الولد يسلم الي والديه بعد ما افاد به والده أنه يتعهد بحسن المعاملة والمحافظة علية وعدم تعريضه للخطر .





واوضح عثمان ، ان بعد خروج الطفل فاجأنا بأنه نشر فيديو آخر وبناء عليه قررت النيابة العامة بضبطه وإحضاره لما نسب إليه من الإهانة والتنمر وبناء علي ذلك فإن الطفل ارتكب عدة جرائم ويجب اتخاذ إجراء قانوني معه لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المسندة الية . فاجأناآخرعليهبضبطهوإحضارهإليهالإهانةذلكإجراء





وتابع : ان الطفل الذي سنه اقل من 15 عام لا يجوز حبسه احتياطيا وتم اداعة تحت دور الملاحظة لمدة اسبوع ومن ثم يعرض علي المحكمة لتقرير ما يجب ان يتبع معه .



