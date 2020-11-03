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متخصص علاقات دولية: ترامب له مميزات ترتبط بالاقتصاد وعيوب تتعلق بأزمة كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:56 م
ترامب
ترامب
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عادل نصار
قال الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، إن الأصوات متقاربة بين دونالد ترامب وجون بايدن في ولاية فلوريدا، مضيفا أن كبار السن غاضبون من ترامب بسبب زيادة أعداد المصابين والمتوفين بسبب كورونا.
 
وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ولاية بنسلفانيا تضررت من الحزب الديمقراطي خلال فترة أوباما بسبب غلق المصانع.

تابع الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، أن دونالد ترامب أعاد الروح لبعض الولايات الامريكية التي تضررت من الحزب الديمقراطي.
وأكد الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، أن دونالد ترامب له مميزات كبيرة مرتبطة بالاقتصاد وله نقاط ضعف وعيوب تتعلق بأزمة كورونا.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، إلى أن الديمقراطيون يروجون أن ترامب ضد الأقليات وذوي البشرة السوداء.

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