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توقف عدد من محطات مياه الشرب في بني سويف بسبب العكارة.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:37 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، إن محافظ الإقليم وجميع الأجهزة التنفيذية كانوا علي رأس القائمين علي التعامل مع آثار أضرار السيول والأمطار الغزيرة علي قرى المحافظة؛ لتخفيف هذه الأضرار والتعامل معها، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية واهتمامات الدولة في هذا الشأن.

وأضاف «الصحصاح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه تم التعامل مع جميع الأضرار التى سببتها السيول والأمطار علي بعض القري والتعامل معها.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أن كانت هناك أضرار للزراعات في بعض القرى؛ بسبب السيول التى جاءت من سلاسل جبال البحر الأحمر، ولكن تم التعامل معها.

وأوضح اللواء أحمد الصحصاح، ان السيول والأمطار أثرت علي محطات المياه بسبب العكارة التى جاءت معها، ولذلك تم إيقاف عدد منها.

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