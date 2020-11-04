AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 197 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا و14 وفاة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 113 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99765 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

ونوه "مجاهد" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و 6305 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد هدفه في أتلانتا.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

ألم رهيب .. نشوى مصطفى تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

خطبة "دينا مراجيح" بفستان أحمر وشبشب أسود.. صور

بعد تخلى الأهلى عنه.. قلق في المقاصة من مصير محمد إبراهيم

أنتى معلمة.. تامر أمين يعتذر للمشاهدين بعد عرض فيديو لـ الراقصة البرازيلية وحمو بيكا.. شاهد

أستاذ علوم سياسية: بايدن يتفوق على ترامب في التصويت المبكر عبر البريد .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يمنعها تقدم بايدن على ترامب.. ميلانيا بإطلالة أنيقة خلال تصويتها وسعر فستانها .. صور

قبل الموجة الثانية.. تعرف على أعراض فيروس كورونا طويلة المدى

شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر