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منوعات

لم يمنعها تقدم بايدن على ترامب.. ميلانيا بإطلالة أنيقة خلال تصويتها وسعر فستانها .. صور

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:55 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
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عزة عاطف
قدمت «ميلانيا ترامب» عرضًا أنيقًا صباح، الثلاثاء؛ لدى وصولها إلى ولاية فلوريدا؛ للإدلاء بصوتها في انتخابات 2020، حيث بدت أنيقة في فستان جوتشي مزرقش بأشكال سلاسل تبلغ قيمته 4500 دولار (ما يعادل 70.515 ألف جنيه مصري).

ووجهت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية البالغة من العمر 50 عامًا ابتسامة صغيرة إلى الكاميرات عندما وصلت إلى مركز الاقتراع في ولاية فلوريدا، مسقط رأس ترامب، وهي واحدة من عدة ولايات رئيسية حيث يأمل زوجها في تحقيق النصر على المرشح الديمقراطي «جو بايدن».

ومع ذلك، أظهر الاستطلاع الأخير قبل يوم الانتخابات أن بايدن البالغ من العمر 77 عامًا، تقدم بفارق ضئيل على ترامب البالغ من العمر 74 عامًا، في 6 ولايات، بما في ذلك فلوريدا، بالإضافة إلى أريزونا، ميشيجان، كارولينا الشمالية، بنسلفانيا وويسكونسن.

ففي أريزونا وفلوريدا، ميشيجان، نورث كارولينا، بنسلفانيا وويسكونسن - التي فاز بها ترامب جميعًا في عام 2016- كان بايدن متقدمًا اعتبارًا منذ أمس الأول، الاثنين، لكن الاستطلاع أظهر أن السباق لا يزال محل تنافس شديد، وكانت النتيجة معلقة على الميزان.

كانت ولاية ويسكونسن الأكثر إحرازًا من بين الستة، حيث تقدم بايدن بنسبة 53% وحصل ترامب على 45% من الأصوات، وكانت ولاية كارولينا الشمالية هي الأقل بين الدول الست، حيث حصل بايدن على 49% من الأصوات، و 47% يدعم ترامب. 

في جميع الولايات الست، كان المتوسط ​​50% لبايدن، و 46% لترامب، وأظهر الاستطلاع تقدم بايدن في ولاية فلوريدا، موطن ترامب، بنسبة 51%، بينما حصل الرئيس ترامب على 48% من الأصوات.

ومع ذلك، لم تدع ميلانيا ذلك يمنعها من إظهار دعمها لزوجها من خلال رحلة شخصية إلى مركز الاقتراع المحلي في مركز مورتون وباربرا ماندل الترفيهي، والذي يقع على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من نادي الرئيس ترامب مار-أ- لاجو جولف كلوب. 

وتوقفت ميلانيا عن مخاطبة الصحفيين في مركز الاقتراع، وعبرت أنها بـ "شعور رائع"، موضحة أنها اختارت عدم التصويت مع زوجها الأسبوع الماضي لأنها أرادت المشاركة في العملية يوم الانتخابات. 

واتخذ الرئيس وزوجته قرارًا في أواخر عام 2019 بتغيير ولايتهما الرسمية من مانهاتن إلى بالم بيتش، حيث أبلغت صحيفة نيويورك تايمز عن الخبر لأول مرة في 31 أكتوبر. 

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