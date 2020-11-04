وفاء عامر تحتفل بعيد ميلاد نجلها

احتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد ميلاد نجلها "عمر"، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت وفاء عامر صورة لها مع نجلها الأكبر وعلقت عليها قائلة "كل سنة وانت أغلى حاجة وأطيب حاجه في حياتي".





وشاركت وفاء عامر مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.





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