مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 4 أشخاص، في حادث إطلاق نار في هندرسون بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وقالت الشرطة في نيفادا، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" إنها تلقت إخطارا بإطلاق نار قرب مجمع سكني في ولاية نيفادا الأمريكية، وتوجهت على الفور.





وأضافت أنها فور توجهها إلى مكان الحادث، عثروا على شخصين مصابين بأعيرة نارية، وتوقف سيارة بها مشتبه به، وأطلق النار على القوات، أثناء محاولة التعامل معه، ما تسبب في إطلاق نار على ضابط.





وأشارت إلى أن المشتبه به من بين القتلى الأربعة، كما تم نقل شخص خامس إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يكن أي من القوات بين القتلى.



