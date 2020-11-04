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فن

ريهام سعيد تهاجم زوج درة: اللي يتجوز 2 هو حر بس الدنيا دوارة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرصت المذيعة ريهام سعيد على إبداء رأيها في زواج الفنانة درة زروق، من رجل الأعمال المهندس هاني سعد، وذلك بعد أن كتب خبير التغذية والسمنة هاني أبو النجا، عن زفافهما، عبر حسابه على "فيسبوك": "بالعقل كده هي لو الست 35 سنة مثلا يعني، مش برضو هتتجوز راجل على الأقل في الـ40.. وطبيعي يكون متجوز أو بالصدفة مطلق.. يبقى نهدى بقى.. ومن الآخر كده.. ألف مبروك لـ درة وهاني".

وردت "ريهام" على ما كتبه "هاني" كاشفة رأيها في زواج دُرة وهاني سعد: "على فكرة الجواز والطلاق مكتوب والجواز من 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست، اللي يتجوز أو يطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة، وكل واحد وضميره وظروفه، لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طليقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة بيحب فيها، وأولاد بيشوفوا أبوهم مع ست تانية وهو عريس وأكبر حد فيهم عشر سنين، متهيألي ميصحش ومجرح، هاني أنت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تجرح عيالك وبتحافظ على تصرفاتك جدا.. مكانش ليه لازمة الفرح لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولاد".

وعقدت الفنانة درة أمس الأول، الاثنين، عقد قرانها على رجل الأعمال هانى سعد فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.

وكشفت عن وجود قصة حب تجمع بينها ومهندس الديكور هاني سعد بدأت منذ شهر يناير الماضي، بعدما ظهرا في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.

وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.

وتداول نشطاء على السوشيال ميديا رسالة رومانسية منه إليها على "إنستجرام"، جاء فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".

وتسبب تعليق سعد الرومانسي على منشور نشرته درة في تكرار أخبار اقتراب زواجهما.

ونقلت تقارير عن مقربين من الفنانة التونسية أنها كانت تخطط للزواج من مهندس الديكور المصري في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل كل المخططات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المرض.

وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.

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