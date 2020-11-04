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أخبار العالم

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
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القسم الخارجي
شهدت الانتخابات الأمريكية منافسة دراماتيكية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتمكن ترامب حتى الآن من الفوز بولايات (فرجينيا الغربية، وكارولينا الشمالية، وإنديانا، وكنتاكي وألاباما، وتينيسي)، فيما فاز بايدن بـ (فرجينيا وفيرمونت وميريلاند ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن وديلاور وإلينوي).

واشتد التنافس بين المرشحين في ولاية فلوريدا، حيث تقدم بايدن في البداية على ترامب بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات، إلا أن الرئيس الأمريكي قلب الموازين وتقدم على بايدن بعد فرز 86% من الأصوات.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

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