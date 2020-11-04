AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يفوز في ولاية تينيسي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:26 ص
ترامب يفوز على بايدن
ترامب يفوز على بايدن
Advertisements
على صالح
فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية تينيسي ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، حيث حصل على 11 صوتًا انتخابيًا في الولاية.

ويواصل ترامب سلسلة من انتصارات الحزب الجمهوري في ولايات التطوع، ويشغل الجمهوريون حاليًا كل منصب على مستوى الولاية ويسيطرون على الأغلبية العظمى في غرفتي الجمعية العامة.

وكانت آخر مرة قد تأرجحت فيها الولاية لمرشح ديمقراطي في عام 1996 عندما كان بيل كلينتون على ورقة الاقتراع مع تينيسي آل جور.

وقبل أربع سنوات، فاز ترامب بولاية تينيسي بنسبة 26 نقطة مئوية.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء للتصويت في انتخابات الرئاسة والكونغرس لعام 2020، لكن الغموض يحوم حول موعد إعلان النتائج ، نظرًا للتدفق القياسي لأوراق الاقتراع عبر البريد.

وتم إدلاء بأكثر من 96 مليون صوت مبكر ، وهو ما يمثل ما يقرب من 70 % من إجمالي عدد الأصوات المسجلة في عام 2016 ، وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية. تم إرسال ما يقرب من 60 مليونًا من الأصوات المبكرة عن طريق البريد - حوالي ضعف إجمالي عدد الأصوات التي تم إرسالها بالبريد منذ أربع سنوات. 

أما العديد من الحكومات المحلية غير مجهزة للتعامل مع الطوفان عبر البريد في الوقت المناسب، بما في ذلك دولة واحدة على الأقل قد تكون حاسمة.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، بدا أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتقدم على دونالد ترامب في العديد من الولايات المتأرجحة الحاسمة، لكن الرئيس دونالد ترامب قلص تقدم بايدن في استطلاعات الرأي بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي مواجهة وباء كورونا، وسعت العشرات من الولايات التصويت عبر البريد والتصويت الشخصي المبكر لتجنب الفوضى في يوم الانتخابات لأنه من المتوقع أن تؤدي قيود التباعد الاجتماعي إلى خطوط ضخمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق الانتخابات الأمريكية.. 4 ملايين أمريكي يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر

إقبال تاريخي على الانتخابات المبكرة في ولاية فلوريدا الأمريكية

فاينانشيال تايمز: ترامب يهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد نتائج التصويت بعد تخلفه عن بايدن في استطلاعات الرأي

رقم قياسي قبل اليوم الفاصل.. أكثر من 94 مليون أمريكي يصوتون في انتخابات الرئاسة

الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب يفوز في ولاية إنديانا على منافسه الديمقراطي بايدن

ترامب يتفوق على بايدن في 3 ولايات

ترشيحاتنا

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان

برصيد 21 هدفًا.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

قبل الموجة الثانية.. تعرف على أعراض فيروس كورونا طويلة المدى

بعد هدفه في أتلانتا.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

عقب إلقاء القبض عليهم.. فرج عامر يتمكن من إنهاء مشكلة البراعم بنادي سموحة

الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب يفوز في ولاية إنديانا على منافسه الديمقراطي بايدن

AdvertisementS

دراسة تصدم المتعافين .. فيروس كورونا يستمر في إصابة هذا الجزء من الجسم

ماذا حدث لطفل المرور بعد دخوله رعاية الطفل.. مدير نجدة الطفل يجيب.. فيديو

فيديو مثير للجدل.. القصة الكاملة لأستاذ خدمة اجتماعية بالإسكندرية يستهزئ بالقرآن

بعد فضيحة جنسية جديدة.. يوسف الحسيني يوجه رسالة قاسية لـ معتز مطر.. شاهد

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. التصويت الشعبي لا يحدد الفائز.. المجمع الانتخابي يحسم من هو الرئيس الأمريكي القادم؟

بعد هدفه في أتلانتا.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

دعاء قضاء الدين .. واظب عليه يوميا يقضى دينك ويزيل همك

ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟

قائد سموحة يرحل عن الفريق بالتراضي .. اعرف السبب

انطلاقة من وسط الملعب .. هدف خرافي لـ محمد صلاح في شباك أتالانتا.. فيديو

بالأرقام والصور .. تعرف على القيمة الحقيقية لأسطول سيارات محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقم اليدين يشوه سائق تاكسي ويحرق سيارته في بريطانيا.. صور

أكثر من 160 مليون صوت.. رغم كورونا أمريكا تشهد أعلى نسبة إقبال من الناخبين في تاريخها

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا A8 فى مصر