AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلة 14 بنات سموحة (أ) تفوز على الاتحاد السكندري في الدوري

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:31 ص
سلة 14 بنات سموحة
سلة 14 بنات سموحة (أ)
Advertisements
حسام الحارتي
واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 14 سنة (أ) بنات، بقيادة محمد يونس، انتصاراته في إطار مباريات دوري المنطقة، وحقق فوزه الخامس علي نظيره الاتحاد السكندري (أ) بنتيجة 61 / 25.

واستهل الفريق مبارياته بالفوز علي أكاديمية دريم 134 / 3 ، ثم على مركز شباب سموحة (أ) 56 / 11، ثم الأوليمبي (أ) 57 / 15، ثم على اللاجون بعد انسحابه.

ويضم الفريق النجمات: ريناد طارق وهيا محمد وهانيا محمد وجويرية محمد ومديحة أحمد وندى يحيي وحور ميسرة وجودي محمد وزينة ماهر وجنة أحمد ومنار عماد وجني علي وكارما أحمد وملك هيثم وهنا عمرو فرح محمد ومايا مصطفي وزينة أحمد وجومانة أسامة وحبيبة عمرو.

بينما يضم الجهاز الفني محمد يونس مدربا، وخالد مصطفى مدربا مساعدا، وآلاء مظهر إداري، وعبير أبو السعود أحمال بدنية، د. ايمان الجوهري طبيب، نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم، تحت إشراف أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم، وأحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري، وأيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطاع سلة في سموحة يحصد ثلاث ميداليات بعد التوقف

سلة سموحة يتعاقد مع المحترف الأمريكي أدموف ساكا

سلة 2011 الأصفر بنات يواصلن الاستعدادات القوية

سلة 14 بنات سموحة (أ) تسعى للتألق

سلة سموحة على القمة بلا هزيمة بعد الفوز على الزمالك

سلة 16 بنات سموحة المرتبط تفوز على هليوبوليس

ترشيحاتنا

دعاء قضاء الدين .. واظب عليه يوميا يقضى دينك ويزيل همك

إلهان عمر تحتفظ بمقعدها في الكونجرس الأمريكي

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يتقدم على بايدن في ميشيجان وأوهايو

دعاء الضيق وتفريج الهم والكرب .. أذكار وأدعية من الكتاب والسنة

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

توقع لـ ترامب أن يعيش 200 سنة.. فوز طبيب بمقعد الكونجرس في تكساس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة محتدمة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد