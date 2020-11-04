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أخبار العالم

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يفوز بولاية نبراسكا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية نبراسكا على منافسه جو بايدن، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددهم 5 أصوات. 

كما أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بولاية لويزيانا، متفوقًا على نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وحصل ترامب على أصوات ولاية لويزيانا- 8 في المجمع الانتخابي - متقدما على جو بايدن بفارق 20%، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي. 

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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